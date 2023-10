Sargento da PM é morto após assalto em São Miguel do Guamá

O sargento da Polícia Militar Antônio Marfeo Maia Maciel, de idade ainda não revelada, foi morto durante uma tentativa de assalto nesta sexta-feira (27), às margens da rodovia BR-010, em São Miguel do Guamá, município do nordeste paraense. Maia teria sido atingido em meio a um assalto a funcionários de um posto de combustível que tiveram o veículo roubado. O PM teria tentado intervir a ação. O policial estava em uma moto no momento em que foi alvejado com dois tiros por um suspeito ainda não identificado, que teriam cometido o delito na região.

O militar ainda chegou a ser socorrido por uma enfermeira que estava nas proximidades até a chegada das equipes de saúde. Atendimentos de primeiros-socorros foram feitos no local por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O sargento chegou a ser encaminhado a um hospital do município, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Segundo a PM, Antônio estava de licença do. Imagens de câmera de segurança que circulam pela internet mostram que, durante a abordagem dos suspeitos, o PM sequer teve tempo de reação. Ele já caiu no chão após os disparos.

Ainda no local do crime, durante a fuga dos suspeitos, que estavam no veículo roubado, eles atropelaram um homem na BR-010, que sofreu ferimentos. A vítima foi socorrida e levada para um hospital em Belém, segundo informações que circulam pelas redes sociais. O homem possivelmente sofreu um traumatismo craniano e hemorragia cerebral, ainda de acordo com as informações das redes sociais.

O veículo que teria sido roubado pelos dois assaltantes foi encontrado durante as buscas. O carro foi abandonado em um ramal da região, na divisa entre os municípios de São Miguel do Guamá e de Santa Maria do Pará, também na região do nordeste do estado, mas os suspeitos ainda não foram localizados até o momento. A polícia realiza diligências para localizar e prender os envolvidos nos crimes. O veículo furtado teria sido apreendido pela PM.

Investigações

Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe da Divisão de Homicídios de Agentes Públicos foi enviada ao município para iniciar as investigações. "A Polícia Civil informa que uma equipe da Divisão de Homicídios de Agentes Públicos foi enviada ao município para iniciar as investigações. Inicialmente o crime está sendo apurado como latrocínio. Informações que auxiliem na identificação dos suspeitos podem ser repassadas pelo 181", diz a PC, por meio do comunicado.

Já a Polícia Militar lamentou a morte do membro da corporação e disse que buscas são realizadas para localizar os suspeitos do crime. "A Polícia Militar lamenta a morte do sargento Antônio Marfeo Maia Maciel e informa que equipes do 42º Batalhão da PM fazem buscas pelos suspeitos do crime. O Centro Integrado de Atenção Psicossocial da Polícia Militar presta apoio aos familiares da vítima", informa a PM.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.