PM fica ferido ao bater de frente com ônibus​ do BRT na avenida Augusto Montenegro

Um soldado da Polícia Militar do Pará (PMPA), identificado apenas como Bittencourt, ficou ferido após colidir de frente com um ônibus, na pista expressa do BRT, na avenida Augusto Montenegro, na noite desta segunda-feira (2), em Belém. O acid​ente foi registrado em frente à Escola Estadual Prof. Palmira Gabriel, localizada no bairro da Agulha, no distrito de Icoaraci.

VEJA MAIS

Segundo informações da Polícia Militar, que prestou apoio ao agente, o soldado estava retornando para casa em uma motocicleta da corporação, quando foi fazer um retorno e acabou sendo atingido pelo coletivo. Bittencourt é lotado no serviço administrativo do motopatrulhamento do Comando de Policiamento da Capital II (CPC II).

O militar foi socorrido e levado para um hospital particular na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, na capital paraense. Segundo os colegas de corporação, ele estava consciente e aguardava a realização de exames. Posteriormente, seria liberado.