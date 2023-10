Homem morre após perder controle de moto na PA-423, em Monte Alegre

Um homem, identificado inicialmente como Flávio Júnior, perdeu a vida na madrugada do último domingo após sofrer um acidente de motocicleta na rodovia PA-423, trecho que faz parte do município de Monte Alegre, região oeste do Pará. Conforme as primeiras informações sobre o caso, a vítima teria perdido o controle da moto durante uma manobra em uma curva acentuada.

De acordo com as testemunhas, Flávio teria sido visto consumindo bebidas alcoólicas, em um bar na região das Pedras, poucas horas antes do acidente. Pessoas que conversaram com o motociclista no estabelecimento relataram que ele teria saído do bar e seguido para a estrada em direção a uma comunidade vizinha, onde teria informado que planejava participar de outra festa.

Segundo o que foi informado por um grupo de amigos de Flávio, eles foram informados sobre o acidente ainda durante a madrugada. Eles ainda chegaram a oferecer uma carona, porém, segundo relatos dos moradores, Flávio teria recusado. Como presenciaram a vítima ingerindo bebidas alcoólicas, os amigos relataram às autoridades que acreditam que isso pode ter influenciado para que Flávio perdesse o controle da moto durante a curva onde o acidente ocorreu, já que seus sentidos poderiam estar desorientados.

A Policia Militar foi a primeira a chegar no local, após ser acionada por outros condutores que passaram pela PA-423 e viram o acidente. Conforme a PM, uma ambulância do Samu chegou a ser chamada e encaminhou Flávio para o Pronto Socorro Municipal. Mas, ele não resistiu e chegou ao PSM já sem vida. Apesar de todas as especulações, a Polícia Civil segue investigando o caso para determinar o que teria motivado o acidente.