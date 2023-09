Homem tenta ajudar e quase arremessa motocicleta dentro d’água na orla de Cametá

Um acidente inusitado foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (22), na rua 24 de outubro, em Cametá, nordeste paraense. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma mulher conduz uma motocicleta, levando uma estudante na garupa. Ambas se desequilibram do veículo, que estava em baixa velocidade, e acabam caindo ao chão. Um homem percebe a ação e corre para ajudar.

No entanto, conforme as imagens, ele acaba acelerando a moto e despenca numa área que dá acesso ao rio que banha a cidade. Por sorte, o local possui um calçadão e uma mureta de proteção, que impediram o homem de passar direto para dentro d’água. Apesar do susto, não houve feridos. A motocicleta ficou parcialmente destruída.​