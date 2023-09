Mulher perde o controle de moto e atinge uma residência no bairro do Paracuri, em Icoaraci

Uma mulher, ainda não identificada, colidiu contra o portão de uma residência após se desequilibrar e perder o controle da motocicleta que dirigia, na rua Cumaru, no bairro do Paracuri, no distrito de Icoaraci, em Belém. O caso teria ocorrido nesta segunda-feira (11), por volta das 11h. O momento do acidente foi registrado por uma câmera de segurança instalada da via.

Nas imagens registradas, é possível perceber que a condutora estava manuseando o celular enquanto dirigia a motocicleta. Foi nesse momento que ela passou por cima de um amontoado de entulhos que ocupavam metade da via e se desequilibrou. Após a batida, a vítima seguiu caída no chão. Informações que circulam pelas redes sociais dão conta de que a mulher teve ferimentos no rosto e foi levada para um hospital.

No momento do acidente, a condutora também não fazia o uso de capacete, como é possível identificar nos registros. Ao perceberem o acidente, moradores das proximidades correram para ajudar a motociclista. Até o momento, não se sabe o estado de saúde da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso. A Prefeitura de Belém foi demanda para esclarecer informações sobre o estado de saúde da vítima. E, também, sobre a situação do entulho deixada na via.