PM aposentado morre em grave acidente em Marabá

Um policial militar da reserva perdeu a vida em um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (24), na rodovia BR-230, a Transamazônica, próximo ao residencial Cidade Jardim, em Marabá, sudeste do Estado. De acordo com as informações do relato policial, Ferdinan Oliveira da Cruz, conhecido como "Barreirinha", pilotava uma motocicleta sentido ao município de São Domingos do Araguaia. Ele perdeu o controle do veículo e foi lançado contra o asfalto após uma colisao traseira provocada por um veículo Renault modelo Sandero, de cor branca.

O cenário do local do acidente dão uma ideia da violência da batida. O capacete utilizado por Barreirinha foi parar debaixo do automóvel. O corpo do PM aposentado estava a cerca de dez metros do local da batida. Tanto a motocicleta quanto o Sandero ficaram bastante avariados. O condutor do automóvel que teria causado o acidente fugiu do local e a Polícia Civil pode abrir inquérito para apurar possível omissão de socorro, além das circunstâncias do acidente.

O ex-PM morava na Folha 12, núcleo Nova Marabá, se dedicava à música e também trabalhava como dentista. Barreirinha serviu no 4º Batalhão de Polícia Militar.