Suspeito de ter atirado contra equipe da PF é preso em Itaituba

A Polícia Federal prendeu um homem, na tarde desta quinta-feira (3), em Itaituba, no sudoeste do Pará, suspeito de ter atirado contra os agentes da instituição. A captura aconteceu no decorrer da Operação Dever Legal 2, com cumprimento de um mandado de prisão e um de busca e apreensão. A ação tem objetivo de desvendar um caso de garimpagem ilegal e tentativa de homicídio contra agentes federais e servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ocorrido em abril deste ano.

Na ocasião, a PF e a ICBMBio se juntaram para reprimir garimpo ilegal em Unidades de Conservação federais na região de Itaituba. Segundo a polícia, enquanto as equipes se preparavam para partir em helicópteros após a desarticulação de um local de extração clandestina de minérios, disparos de armas de fogo foram feitos na direção dos servidores.

Os mandados executados nesta quinta (31), têm como alvo um suspeito de ser o mentor da atividade garimpeira ilícita, além de ser apontado como responsável direto pelos ataques a tiros. Contra ele, foi cumprida prisão temporária, autorizada pela Justiça Federal. Na busca, foram apreendidas a provável arma usada no atentado contra os servidores e uma grande quantidade de munições.

As investigações apuram crimes de usurpação de patrimônio público, delitos ambientais e a tentativa de homicídio qualificado. As penas somadas podem passar de 30 anos de prisão.

A primeira fase da Operação Dever Legal foi deflagrada em 8 de agosto de 2023. Naquela ocasião, foram apreendidas armas e munições, além da prisão de uma pessoa suspeita de ter disparado uma arma de fogo durante outra operação contra garimpo ilegal, quando máquinas utilizadas na extração ilegal estavam sendo inutilizadas.