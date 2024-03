Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela PC em Marabá

Um homem de 29 anos suspeito de tentativa de homicídio foi preso temporariamente na quarta-feira (27), no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, ele teria tentado assassinar duas pessoas em um crime que ocorreu em janeiro deste ano.

Conforme informações da Polícia Civil, o caso envolvendo o investigado ocorreu após uma discussão em um bar, na Avenida Manaus, Bairro Bom Planalto, Núcleo Cidade Nova. Segundo o que foi apurado na época, o suspeito teria sacado uma arma de fogo e feito dois disparos em direção a uma vítima. Outra pessoa que estava no local teria interferido na situação e impediu que o investigado continuasse atirando, além de ajudar a primeira vítima a fugir. Ao ver que o desafeto correu, o investigado apontou a arma para quem interveio e mandou ele se ajoelhar. O gatilho foi puxado três vezes, mas a arma falhou em todas as tentativas de disparos, assim a pessoa também conseguiu fugir.

Já em fevereiro, o investigado teria tentado novamente cometer o assassinato do homem que estava no bar. Desta vez, ele contou com a a ajuda de um comparsa e, em uma motocicleta, eles abordaram a vítima na rua. O suspeito teria feito três disparos, mas errou todos e a vítima conseguiu fugir novamente. Nessa segunda tentativa de homicídio, câmeras de segurança flagraram a situação e a Polícia civil reconheceu o investigado, solicitando a prisão por meio de mandado. O investigado está à disposição da justiça.