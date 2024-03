Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Parauapebas

Um homem identificado como Marcos Vinícius da Silva Conceição, investigado por uma tentativa de latrocínio, foi preso na quarta-feira (6), no bairro Bom Jesus, em Parauapebas, sudeste do Pará. A ação foi realizada pela Polícia Civil em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Conforme as autoridades, o caso ocorreu no dia 29 de maio de 2022, durante um assalto a um motorista de aplicativo.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal. Diligências foram realizadas para localizar o investigado, que estava escondido na rua Pau D’arco. Segundo as informações iniciais, o crime no qual o investigado está envolvido ocorreu quando Marcos Vinícius solicitou uma corrida de aplicativo e, assim que entrou no carro, anunciou o assalto. A vítima chegou a relatar que o investigado agiu com violência. Desde a ocasião do crime, o homem passou a ser investigado pelas autoridades policiais.

Conforme as autoridades policiais, Marcos Vinícius ainda possui outras passagens pela justiça. No ano de 2022, o homem foi preso suspeito de envolvimento em um roubo de uma motocicleta, no Bairro dos Minérios. Ele responde ainda por violência doméstica, no ano passado, também na cidade de Parauapebas.