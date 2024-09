Suspeito de tentar asfixiar mulher com lençol é preso no Marajó

Na madrugada desta quinta-feira, 26, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso pela Polícia Militar do Pará (PMPA) suspeito de tentar asfixiar com um lençol a sua companheira, em Anajás, no Marajó. A prisão foi efetivada por policiais do 80º pelotão da PMPA.

Segundo o gestor do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, ao portal Notícia Marajó, os agentes de segurança pública receberam uma denúncia sobre um caso de agressão doméstica. A vítima relatou que estava sendo agredida pelo marido em sua residência, localizada na Travessa Flamengo, no bairro Cidade Nova I.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, que informou ter sido agredida com socos e que seu companheiro havia tentado asfixiá-la com um lençol. O suspeito havia deixado a residência e se dirigido à casa de sua mãe.

Os policiais se deslocaram até a casa de sua mãe e encontraram o suspeito. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais necessárias.