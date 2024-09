Mais de 400 casos de violência contra políticos foram registrados em 2024, diz estudo

De janeiro a 16 de setembro deste ano, 455 casos de violência contra lideranças políticas no Brasil foram contabilizados por um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Unirio), por meio do Observatório da Violência Política e Eleitoral (OVPE).

O estado com maior número de casos é São Paulo, com 29 registros. Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar, com 20 casos. Em terceiro vem o Piauí, com 14 violências contabilizadas.

O estudo aponta, ainda, que os números cresceram com o tempo, conforme foi se aproximando das eleições. Entre janeiro, fevereiro e março de 2024, foram registrados 68 casos. De abril até junho foram 155. De julho a setembro o número chegou a 234. Destes ultimo semestre, 173 foram contra candidatos às eleições de 2024.

Os casos de violência são diferenciados pela forma da agressão. Foram 94 casos de violência física, sendo 15 homicídios, 49 de violência psicológica, 19 de violência econômica e 11 simbólicas.

*Com informações de GloboNews e Poder 360º.