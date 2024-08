Comitê de candidato a vereador é apedrejado em Belém

O comitê de campanha do candidato a vereador de Belém pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Dr.Chiquinho, teria sido alvo de vandalismo na madrugada desta quinta-feira (29). O local, situado no bairro do Mangueirão, teria sido apedrejado e amanheceu com os vidros estilhaçados. Segundo Boletim de Ocorrência registrado na manhã desta quinta, o fato teria ocorrido por volta de 2h30.

No registro feito na Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRCO), Dr.Chiquinho alega ter recebido inúmeras ligações com código de área do estado do Rio de Janeiro, bem como mensagens com conteúdo ameaçador ao longo dos últimos dias. “Estamos tentando falar com você desde de tarde. Você não está nos dando atenção. Estamos querendo resolver da melhor forma meu amigo”, dizia uma delas.

Conforme o relato, diante do conteúdo e do desconhecimento dos números, Dr.Chiquinho resolveu bloquear os contatos, e desde então, não recebeu mais ligações ou mensagens. Ele relatou que também soube do ocorrido por um funcionário, que entrou em contato informando que o comitê teve uma das vidraças estilhaçadas, após supostamente ter sido atingido por uma pedra.

Dr. Chiquinho foi até o local na manhã desta quinta após registrar o boletim de ocorrência. Ele disse que seu comitê foi alvo “de um atentado”. O candidato disse ainda que “espera conseguir seguir com a campanha sem mais problemas” e que agradece “as palavras de solidariedade” dos amigos. Ele finalizou dizendo que irá” continuar a campanha em paz e em defesa da democracia”.