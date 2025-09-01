Suspeito de roubo é morto em intervenção e foragido é preso pela PM em Tucuruí
O caso foi registrado na noite de domingo (31), na orla do bairro Matinha
Um foragido identificado como Devaldo Pereira Paz morreu em uma intervenção policial na noite de domingo (31), em Tucuruí, no sudeste do Pará. Segundo as informações policiais, o homem seria suspeito de um roubo que ocorreu no bairro Parque dos Buritis II, no dia 28 de agosto. Os agentes receberam denúncias e foram até as proximidades de uma chácara, onde ocorreu o confronto. Um segundo homem, identificado como Carlos Felipe de Sousa Batista e que também estava na situação de evadido, foi preso.
“A Polícia Civil informa que um suspeito de roubo morreu após confronto com a Polícia Militar. Um segundo suspeito do crime era foragido da Justiça e foi encaminhado ao sistema penitenciário. A arma usada pelo policial militar foi apreendida e será periciada. O caso é investigado pela Seccional de Tucuruí”, comunicou.
Segundo as informações iniciais, os agentes foram informados de que o suspeito de roubo estava na orla do bairro Matinha. Por volta de 19h30, a equipe foi ao endereço. Devaldo estava acompanhado de Carlos Felipe na área. Ao perceber a chegada dos agentes, Devaldo teria sacado uma arma de fogo e efetuado cerca de três disparos contra os militares. O relato policial seria de que a equipe revidou e o suspeito foi alvejado. Ele foi encaminhado imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento de Tucuruí, mas não resistiu e morreu.
O segundo envolvido tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Durante a abordagem, ele ainda informou que era foragido do sistema prisional. A arma de fogo usada pelo suspeito foi apreendida e apresentada, junto com o evadido, na Seccional de Polícia Civil.
Devaldo era foragido do sistema prisional e investigado pelo roubo de cerca de R$ 200 mil em joias e outros bens, no bairro Parque dos Buritis II. No crime, um carro também foi levado e o motorista foi mantido como refém. O crime chamou atenção devido a uma família ter sido surpreendida em via pública no meio da tarde. O motorista do carro acabou ferido durante troca de tiros entre os suspeitos e os policiais.
