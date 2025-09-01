Capa Jornal Amazônia
Suspeito de roubo é morto em intervenção e foragido é preso pela PM em Tucuruí

O caso foi registrado na noite de domingo (31), na orla do bairro Matinha

O Liberal
fonte

Suspeito de roubo morre em intervenção e foragido é preso pela PM em Tucuruí. (Foto: Correio de Carajás)

Um foragido identificado como Devaldo Pereira Paz morreu em uma intervenção policial na noite de domingo (31), em Tucuruí, no sudeste do Pará. Segundo as informações policiais, o homem seria suspeito de um roubo que ocorreu no bairro Parque dos Buritis II, no dia 28 de agosto. Os agentes receberam denúncias e foram até as proximidades de uma chácara, onde ocorreu o confronto. Um segundo homem, identificado como Carlos Felipe de Sousa Batista e que também estava na situação de evadido, foi preso.

“A Polícia Civil informa que um suspeito de roubo morreu após confronto com a Polícia Militar. Um segundo suspeito do crime era foragido da Justiça e foi encaminhado ao sistema penitenciário. A arma usada pelo policial militar foi apreendida e será periciada. O caso é investigado pela Seccional de Tucuruí”, comunicou.

Segundo as informações iniciais, os agentes foram informados de que o suspeito de roubo estava na orla do bairro Matinha. Por volta de 19h30, a equipe foi ao endereço. Devaldo estava acompanhado de Carlos Felipe na área. Ao perceber a chegada dos agentes, Devaldo teria sacado uma arma de fogo e efetuado cerca de três disparos contra os militares. O relato policial seria de que a equipe revidou e o suspeito foi alvejado. Ele foi encaminhado imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento de Tucuruí, mas não resistiu e morreu.

O segundo envolvido tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Durante a abordagem, ele ainda informou que era foragido do sistema prisional. A arma de fogo usada pelo suspeito foi apreendida e apresentada, junto com o evadido, na Seccional de Polícia Civil.

Devaldo era foragido do sistema prisional e investigado pelo roubo de cerca de R$ 200 mil em joias e outros bens, no bairro Parque dos Buritis II. No crime, um carro também foi levado e o motorista foi mantido como refém. O crime chamou atenção devido a uma família ter sido surpreendida em via pública no meio da tarde. O motorista do carro acabou ferido durante troca de tiros entre os suspeitos e os policiais.

