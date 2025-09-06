suspeito de roubo com reféns em condomínio é preso em belém

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante um dos suspeitos de ter participado de um roubo seguido de tomada de reféns ocorrido na noite de quinta-feira (4), no bairro de Nazaré, em Belém. A ação criminosa começou em uma residência na avenida Generalíssimo Deodoro e terminou em um condomínio localizado na avenida Conselheiro Furtado, no bairro da Cremação.

Segundo informações da Seccional Urbana de São Brás, os homens invadiram o prédio após o assalto inicial e mantiveram como reféns uma moradora e o filho dela. Outro condômino também foi vítima. Durante a fuga, os assaltantes obrigaram a vítima a deixar o condomínio em momentos distintos, acompanhada por cada um deles, utilizando para escapar um veículo Renault Sandero Stepway. Eles chegaram a usar roupas do marido da vítima para despistar a polícia. Moradores tentaram conter um dos suspeitos, que reagiu com disparos de arma de fogo.

No local, os policiais encontraram quatro munições intactas nas escadas do bloco A e outras na entrada do bloco B. Uma motocicleta abandonada foi recolhida em frente a uma residência próxima. O veículo havia sido registrado como roubado no bairro do Bengui, conforme boletim feito na Seccional da Marambaia. No entanto, a investigação concluiu que a denúncia era falsa, usada pelos criminosos para encobrir a participação no assalto.

Após diligências ininterruptas, a polícia identificou um dos autores do roubo, identificado como David Rodrigo Ramos da Silva, de 19 anos, que foi preso no bairro do Bengui, na casa de uma mulher que deu apoio à fuga em um carro de suporte. A suspeita não foi localizada.

Em depoimento, ainda segundo a Polícia Civil, David confessou o crime e delatou os comparsas. Ele revelou que a ação foi planejada e que tinha informações de que, no imóvel, havia cerca de R$ 90 mil em espécie. No entanto, os criminosos levaram apenas R$ 550 da moradora, R$ 400 via PIX de um cliente da papelaria da vítima e algumas joias pessoais.

A Polícia Civil solicitou, à Justiça, a prisão preventiva de David e dos demais envolvidos, destacando a gravidade do crime, a violência contra as vítimas, o uso de arma de fogo e a reincidência criminosa. Após a prisão, os policiais civis constataram que David já estava envolvido em pelo menos outros dois roubos a farmácias em Belém.