Suspeito de receptação de veículo é preso em Abaetetuba

O suspeito, identificado como Leilielson Richely Pinheiro dos Santos, de 31 anos, foi preso em flagrante por conduzir um veículo que estava com registro de roubo. Conforme as informações policiais, a ação ocorreu na noite de segunda-feira (5), na Travessa Paraíso, bairro São Lourenço, no município de Abaetetuba, nordeste do Pará. Os agentes chegaram até o homem após denúncias.

Nos relatos repassados à polícia foi informado que Leilielson estava em um automóvel modelo Gol, cor preto, que havia sido roubado dias antes. Na denúncia também foi dado o endereço onde o veículo estava. Os agentes foram ao local para verificar a situação e realizaram a análise no sistema policial, onde foi constatado que havia o registro de roubo.

A equipe de policiais localizou o suspeito que estava na posse do veículo, o autuou e conduziu até a delegacia de Abaetetuba, para prestar esclarecimentos. Além do interrogatório do preso, também foi colhido depoimento de um amigo e do patrão de Leilielson. Os agentes encontraram várias contradições nos depoimentos ao questionarem de que maneira o carro havia sido adquirido. Sendo lavrado auto de prisão em flagrante de Leilielson. Foi arbitrada uma fiança no valor de um salário mínimo ao preso e o automóvel ficou apreendido para que seja localizado o verdadeiro proprietário.