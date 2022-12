Suspeito de provocar acidente que matou policiais civis é apresentado à Delegacia Geral da PC

Agildo Soares de Sousa, suspeito de conduzir o veículo que provocou o acidente que vitimou dois policiais civis, foi apresentado, na tarde desta quarta-feira (28), à Delegacia Geral da Polícia Civil, no bairro de Nazaré, em Belém, onde logo mais haverá uma coletiva de imprensa sobre o caso. Ele já havia sido preso pela Polícia Civil do Pará (PCPA), em Irituia, nordeste do estado, na manhã desta quarta-feira. O acidente de trânsito ocorreu na última segunda-feira (26).

O investigador Homero Gois e Silva de Souza e a escrivã Rejane Maria Oliveira da Silva foram as vítimas do acidente de trânsito. A viatura em que ambos estavam, junto com outros dois passageiros - um custodiado e um agente civil - colidiu com a estação do BRT do Tapanã, localizada na avenida Augusto Montenegro, entre os bairros do Coqueiro, Parque Verde e Tapanã.

O investigador Homero Gois e Silva de Souza e a escrivã Rejane Maria Oliveira da Silva, ambos lotados na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do distrito de Icoaraci, morreram no acidente na tarde desta segunda-feira (26) (Saul Anjos / O Liberal)

Na terça-feira (27), começou a circular pelas redes sociais o vídeo do momento do ocorrido. Nas imagens, é possível ver o carro da cor branca fazendo uma conversão irregular metros antes da Estação do BRT. Em seguida, a viatura da Polícia Civil, que trafegava pela via expressa, tenta o desvio e colide com o terminal. O veículo de passeio, então, completa a curva e segue pela avenida Augusto Montenegro, na direção de Icoaraci, sem prestar socorro.

Ainda na terça, a PC apreendeu o veículo suspeito de envolvimento no acidente. Ele foi encontrado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém, e levado à Divisão de Homicídios (DH) no bairro de São Brás, em Belém.