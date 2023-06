Suspeito de planejar ataques a PMs morre durante confronto em Capanema

Um homem identificado como Rodrigo Pereira da Fonseca morreu, na noite desta sexta-feira (23), após confronto com a Polícia Militar (PM), em Capanema, nordeste do Pará. A situação aconteceu após a guarnição da Rocam, do 11º Batalhão, receberem informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas em um imóvel no Conjunto José Rodrigues, próximo a um Centro Comunitário.

Rodrigo, além de ser suspeito de planejar ataques a policiais militares, estava no local descrito por testemunhas. De acordo com informações, quando a guarnição chegou no endereço, várias pessoas correram e Rodrigo, de imediato, sacou uma arma de fogo calibre .22, a apontando em direção aos PMs.

O suspeito foi atingido no tórax e socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Porém, não resistiu e evoluiu a óbito. No imóvel, os agentes de segurança encontraram Euller B. S. da S., que afirmou que estava no local para comprar entorpecentes. No banheiro do apartamento estava Marta da S. C. Com ela, 3 porções pequenas e 1 grande de maconha, além de materiais para embalar das drogas e uma faca foram encontrados.

Com apoio das VTRs 1101 e 1102, o material apreendido e a dupla suspeita foram apresentados para procedimentos cabíveis.

A reportagem do Grupo Liberal entrou solicitou mais informações à Polícia Militar sobre o caso e aguarda retorno.