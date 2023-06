Adolescente de 17 anos é executada a tiros no Guamá; assassinos fugiram

Uma adolescente de 17 anos foi executada a tiros no bairro do Guamá, em Belém, na noite desta sexta-feira (23). O crime aconteceu na rua Barão de Igarapé Miri, esquina com a avenida Tucuduba, na frente de um residencial. Testemunhas apontam que a jovem foi morta por pessoas que chegaram ao local de motocicleta, efetuaram os disparos e fugiram em seguida.

A vítima estaria consumindo drogas, acompanhada de uma pessoa, quando foi abordada e morta pelos assassinos. Conhecidos da adolescente acreditam que, por ela ter denunciado a localização de uma "boca de fumo", teria sido executada como vingança.

A área foi isolada por agentes da Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil, que deve conduzir as investigações sobre o caso, e peritos da Polícia Científica do Pará (PCP). O corpo será removido ao Instituto Médico Legal (IML).

