Mulher que havia sido presa por roubo é assassinada a tiros meses após sair da cadeia, em Marabá

​Andressa Silva Santos, de 32 anos, foi assassinada na noite de terça-feira (20), em Marabá. O crime foi registrado por volta de 22h, em frente à residência da vítima, na Folha 6, do Núcleo Nova Marabá. A mulher tinha histórico de envolvimento com o crime, tendo sido presa em setembro do ano passado, por roubo de moto e celular. Ainda não há informações sobre os assassinos, mas a hipótese de feminicídio foi descartada pela polícia, de acordo com informações apuradas e divulgadas pelo portal Correio de Carajás.

A polícia foi acionada pela mãe da mulher, que relatou que o assassinato foi cometido por dois homens em uma moto que dispararam diversos tiros na direção de Andressa.

Ela chegou a ser socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto para o Hospital Municipal de Marabá (HMM).

O crime

Andressa foi capturada em 11 de setembro de 2022 pouco tempo após ter cometido o roubo. O comparsa dela conseguiu fugir. Por volta das 23h daquele dia, a Polícia Militar foi acionada através do Núcleo Integrado de Operações (NIOP-190) sobre um roubo. Os militares realizaram as buscas e conseguiram encontrar a mulher com a chave da moto no bolso da bermuda que estava usando.

A suspeita levou a guarnição até o local onde havia escondido o veículo, a 100 metros de distância de onde havia sido capturada, em um matagal à beira rio, também na Folha 6.​