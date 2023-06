​Vídeo mostra momento em que homem atira no peito de mulher grávida no Pará

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais esta semana mostra o momento em que um homem, identificado como Rick Casali, atira no peito de uma mulher grávida. O caso ocorreu em fevereiro passado na vila de Santa Maria de Uruará, na cidade de Prainha, oeste do Pará. Jamily Santos da Costa foi levada a uma unidade hospitalar de Santarém, mas não resistiu e morreu poucos dias depois. O suspeito está preso.

Por meio dos registros, é possível ver que o homem bate várias vezes na mulher antes de atirar. Logo após o crime, o suspeito levou a vítima até um posto de saúde. Mas, chegando lá, havia apenas um segurança. Questionado sobre o que havia acontecido, Rick informou que a vítima teria caído de moto.

A quantidade de sangue, porém, chamou atenção do segurança e ele acionou a polícia. Aos militares, a vítima teria concordado com a versão do suspeito. No entanto, confirmou o que tinha acontecido quando o homem foi retirado de perto.

A vítima foi levada para uma unidad​​e de saúde de Prainha e, posteriormente, encaminhada para um hospital de Santarém, onde não resistiu e morreu. As equipes médicas que atenderam a jovem confirmaram que o ferimento era em decorrência de disparos de arma de fogo. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para uma delegacia.

De acordo com informações policiais, Jamily e Rick tinham um relacionamento bastante conturbado. O suspeito chegou a ser preso uma vez, mas sua companheira pediu a retirada da queixa, para que ele pudesse ser solto.