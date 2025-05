Suspeito de participar de ataques contra indígenas é alvo de mandado de busca e apreensão no Pará

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no distrito de Taboca, município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. De acordo com a PF, desde o fim do ano passado tem ocorrido uma série de ataques contra o povo Parakanã, na porção sul da terra indígena, região onde têm sido criadas novas aldeias. O alvo da ordem judicial, que não teve o nome divulgado, é suspeito de participar desses ataques.

A suspeita da Polícia Federal é de que os ataques buscam intimidar a reocupação do território pelos Parakanãs. As investigações prosseguem no sentido de identificar todos os envolvidos nos ataques.

Força Nacional

Em 11 de dezembro do ano passado, o Ministério da Justiça havia autorizado a atuação da Força Nacional durante 90 dias na Terra Indígena Parakanã, no Pará. No estado, a operação da Força Nacional visa proteger as comunidades indígenas, assegurar a integridade de seus territórios e coibir invasões e outras atividades ilegais que comprometem seus direitos e a biodiversidade local, conforme a Portaria Nº 826.

A partir de missões específicas, a Força Nacional atuou de maneira integrada com diferentes órgãos federais, ampliando a abrangência no enfrentamento do combate ao desmatamento ilegal, à extração mineral irregular e à invasão de terras públicas.