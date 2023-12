Indígena que depôs à CPI das ONGs em São Félix do Xingu relata ameaças de morte

O líder indígena Karé Parakanã, da região de Apyterewa, que participou da reunião da CPI das ONGs em São Félix do Xingu, relatou aos membros do colegiado que, desde o seu depoimento, em 29 de novembro, vem recebendo ameaçadas de morte. “O meu povo está querendo me assassinar aqui, com acordo com a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), com ONGs. Eu estou passando necessidade. Eu quero que vocês me apoiem e me ajudem, eu não quero deixar a minha família (…), eu não quero que aconteça esse tipo de ameaça que eu estou recebendo. Estou pedindo o apoio de vocês que espalhem esse áudio”, diz o cacique, em mensagem de áudio enviada ao presidente do colegiado, senador Plínio Valério (PSDB/AM).

A mensagem enviada pelo líder indígena foi divulgada por Valério e pelo relator da CPI, Márcio Bittar (União/AC), nas redes sociais.

Plínio Valério observou que, em seu depoimento, o cacique Karé responsabilizou a Funai e organizações não governamentais (ONGs) de impedir conciliação entre indígenas e colonos em Apyterewa. "Com Funai, ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) na COP de Dubai, entraremos com denúncia no Ministério Público Federal, para que garantam a proteção de Karé", escreveu o senador.

"Estou aqui responsabilizando a Funai e ONGs que atuam na região por qualquer coisa que acontecer com o líder Karé, uma vez que o órgão tem conhecimento dessa ameaça dentro da aldeia", completou.

O senador Zequinha Marinho (Podemos/PA) informou que também está atento à ameaça de morte sofrida pelo cacique Karé Parakanã após as denúncias apresentadas pelo indígena durante a diligência da CPI das ONGs em São Félix do Xingu. "Estaremos representando no MPF uma forma de resguardar a integridade do líder Karê", disse.