Márcio Santilli, do ISA, assume que tem empresa de consultoria que presta serviço à própria ONG

Márcio Santilli, Presidente do Conselho Diretor do Instituto Socioambiental (ISA), compareceu na 28ª reunião da CPI das ONGs, nesta quarta-feira (22). O requerimento de convite foi feito pelo presidente da CPI, Senador Plínio Valério (PSDB - AM), que antes de iniciar a sabatina, informou que na próxima segunda-feira (27), às 11h, é a data de convocação da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que não compareceu na data do convite, na última terça-feira (21).

A sessão começou com a exposição de vídeos de denúncias de produtores rurais do município de São Félix do Xingu, sul do Pará, que teriam sido expulsos de suas casas por agentes federais. Inclusive, o presidente da CPI disse que na próxima semana se deslocará ao município do Pará para acompanhar de perto o caso.

Na sequência, foi dada a palavra para Márcio Santilli, que iniciou a fala fazendo uma abordagem histórica dos 30 anos do Instituto Socioambiental (ISA) explicando o objetivo do Instituto, as parcerias e entre outros aspectos administrativos da entidade.

Um dos primeiros questionamentos feito pelo relator da CPI das ONG'S, senador Márcio Bittar (União-Ac), foi com relação ao Presidente do Conselho Diretor do Instituto Socioambiental (ISA) ser proprietário de uma empresa de consultoria ambiental que presta serviço à própria ONG e ter como sócia Adriana Ramos, que também trabalha no ISA.

"A senhora Adriana é membro titular do conselho de administração do Fundo Amazônia, vejo como um novo tipo de dominação um homem branco de São Paulo que determina como pode viver o povo da Amazônia. O senhor não acha que ter uma colega de trabalho, que faz parte do Isa e faz parte da captação do recurso, isso não é uma imoralidade?", questiona o relator, que ainda cita a Lei da Estatal que prevê três anos para pessoa que exerce cargo importante não pode ocupar uma estatal.

Márcio Santilli respondeu que Adriana não faz mais parte do conselho do Fundo Amazônia e diz que não considera a participação da sócia como imoral e antiética. "Os recursos do Fundo Amazônia são destinados pelo BDENS e não tem participação das ONGs", defende Santilli. Ele admitiu que é sócio de uma empresa de consultoria ambiental que presta serviço ao próprio ISA.

Nas redes sociais, o senador Plínio Valério disse considerar o posicionamento grave. “Na CPI das ONGs, Márcio Santilli, do ISA, que angariou meio bilhão de reais, diz possuir consultoria que presta serviços à própria ONG. E sua sócia no ISA e na consultoria, integrou conselho do Fundo da Amazônia, que direcionou milhões para o ISA. E ele não acha isso imoral”, escreveu Valério.

O relator questiona o papel do ISA que defende o fim da emissão de gás carbônico, mas ao mesmo tempo é financiado por países emissores de gás carbônico. "O Brasil emite mais gás carbônico que a Alemanha e conforme o acordo de Paris, os países emissores de CO² têm o compromisso de financiar em vários países do mundo", destaca o Presidente do Conselho Diretor do Instituto Socioambiental (ISA).

Santilli pontua também que dentro do montante de recursos disponíveis pelo Brasil representa em torno de 5%, pois a maioria dos recursos captados pelas ONG'S são de empresas privadas estrangeiras.

O senador paraense Zequinha Marinho, do PODEMOS, pediu a palavra e falou da importância de ouvir o ISA, o qual considera a ONG mais organizada e poderosa de todas. "Não é um estado , mas é um governo paralelo". E fez alguns questionamentos, entre eles sobre a questão indígena e demarcação de terras, sobre a quantidade de escritórios do Isa no Brasil e quantos estão na região amazônica e porque o Isa corre de forma desenfreada com a criação de terras indígenas.

Márcio Santilli diz que as terras indígenas não são criadas, elas são ou não são, por isso são reconhecidas e o ISA defende a demarcação de todas as terras indígenas. "A gente tem uma situação muito distinta no nosso país, pois a maioria das terras fica na Amazônia Legal. As outras áreas da Amazônia temos uma situação de baixa população rural. Com relação aos escritórios, cinco ficam na Amazônia Legal", respondeu.