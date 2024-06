Suspeito de participação em assalto a tenente da PM é preso na Sacramenta, em Belém

A Polícia Militar prendeu Reilan Iashimi Santana, de 27 anos, na noite de quarta-feira (5), no bairro da Sacramenta, em Belém, suspeito de participação no assalto a um tenente da PM, ocorrido em uma lavanderia localizada na Pedreira. Segundo a polícia, ele teria sido responsável por ajudar na fuga dos dois homens que entraram no estabelecimento e roubaram a arma de uso pessoal do policial militar. O crime aconteceu na tarde de quarta (5), na travessa Humaitá, entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval. Além do armamento, o militar teve o celular, um cordão, uma pulseira e um anel de ouro levados durante o roubo.

Depois que o assalto aconteceu, o 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), seguiu em buscas dos envolvidos. A partir de denúncias anônimas e do sinal do monitoramento eletrônico que Reilan possuía, o 1º BPM conseguiu localizá-lo.

O suspeito foi encontrado pela polícia nas proximidades da casa dele, na Sacramenta, e levado para uma unidade da Polícia Civil da área. Ele confessou participação no crime, segundo as autoridades. A vítima do caso, o PM, inclusive, reconheceu Reilan como participante do assalto.

Durante o interrogatório, no entanto, Reilan negou qualquer envolvimento no crime. Ele disse que, supostamente, teria ido levar uma calça a um dos suspeitos no crime, fazendo com que estivesse nas redondezas do local do assalto. O preso segue à disposição da Justiça.

As polícias Civil e Militar seguem atrás dos outros dois envolvidos no crime que, até o momento, não foram localizados. Em nota, a PC informou à redação integrada de O Liberal que "um dos suspeitos foi apresentado à Seccional da Sacramenta onde foi preso em flagrante". Equipes trabalham para localizar os demais envolvidos no crime. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, número 181.