VÍDEO: Tenente da PM tem arma roubada durante assalto a lavanderia em Belém

Câmeras de segurança de uma lavanderia localizada no bairro da Pedreira, em Belém, registraram o momento em que um tenente da Polícia Militar do Pará teve a arma roubada por dois criminosos. O assalto foi registrado na tarde desta quarta-feira (05), por volta das 16h20. A lavanderia fica na travessa Humaitá, entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval. Os bandidos conseguiram fugir e ainda não foram localizados.

As imagens mostram quando um dos criminosos, de camisa preta, já está com a arma do policial militar em mãos. A todo instante, ele aponta o armamento para o tenente, que levanta os braços, enquanto o segundo bandido, de camisa vermelha, rouba outros pertences do agente, como joias e o ​aparelho celular.

Os equipamentos de segurança registraram ainda quando o criminoso armado obriga o militar a ir para os fundos da lavanderia. Logo depois, a dupla vai embora.

Segundo as primeiras informações levantadas pela Polícia Militar, os bandidos fugiram em uma motocicleta de cor roxa, placa e modelo ainda não detalhados. Diligências continuam sendo realizadas para localizar os suspeitos.