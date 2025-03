Suspeito de maus-tratos a animais é preso em Belém

Equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e da Delegacia de Proteção Animal (DEPA) efetuaram a prisão em flagrante de um homem por maus-tratos aos animais, nesta terça-feira (11), em Belém.

O homem foi preso após uma denúncia anônima contendo um material audiovisual em que o suspeito aparece agredindo um animal canino com diversos golpes. Diante disso, a equipe policial se dirigiu até a localização do investigado e encontrou dois cães em situação de maus-tratos no local.

Por esta razão, o suspeito do crime foi autuado em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários. A polícia não forneceu detalhes sobre o destino dado aos animais.