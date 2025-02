Cachorro vítima de maus-tratos é resgatado e encaminhado à adoção provisória em Castanhal

Um cachorro que sofria maus-tratos foi resgatado pela Polícia Civil, em Castanhal, no nordeste do Pará. A ação foi realizada na quinta-feira (27/02), após agentes da Delegacia de Proteção Animal (Depa) serem informados sobre um vídeo que circula nas redes sociais e mostra um homem agredindo o cão com uma sandália. O pet foi encaminhado à adoção provisória.

Segundo a PC, o crime teria ocorrido por volta das 13h da quarta-feira (26/02), no bairro Imperador, município de Castanhal. “De imediato, reunimos uma equipe da Depa e procedemos ao imóvel, que estava fechado. Após diligências, a equipe logrou êxito em localizar o animal que estava na casa de familiares do investigado. Nós conseguimos resgatá-lo e o encaminhamos para adoção provisória”, explicou o delegado Leandro Lima, diretor da Depa.

Duas testemunhas foram encaminhadas e ouvidas na Delegacia. Ciente de que a equipe policial estava à sua procura, o suspeito se apresentou espontaneamente na delegacia acompanhado de uma advogada. Assim, ele foi formalmente indiciado. “O animal passou por perícia e o laudo será encaminhado ao Poder Judiciário, juntamente com todo o inquérito, para que o agressor seja responsabilizado pelo crime”, finalizou o delegado.