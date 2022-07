Suspeito de matar homem por causa de peixe se entrega à polícia no Marajó

Weslei dos Santos, 26 anos, se apresentou à Polícia Civil na tarde desta terça-feira (12), suspeito de matar Clebson Cristino da Costa, de 35 anos. O crime aconteceu no último sábado (9), após os dois homens se desentenderem por causa de peixe em uma área de pesca em Curralinho, na ilha do Marajó. A vítima foi morta com um tiro de espingarda. Com informações do Native News Carajás.

Acompanhado de uma advogada, Weslei alegou ser dono do local onde o homicídio aconteceu e que, por conta disso, também seria proprietários dos peixes no rio. Ele e Clebson já teriam se desentendido por causa de peixe. No sábado (9), o suspeito viu a vítima mergulhando no rio e atirou com a espingarda. Clebson foi atingido no pescoço e morreu na hora. Weslei fugiu logo em seguida.

Familiares de Clebson contaram que a área de pesca não possui dono e por isso as pessoas sempre vão lá pegar peixe. Eles disseram que a vítima teria ido ao local para alimentar a mulher e a filha pequena. A família pede justiça.

Por meio de nota, a Polícia Civil comunicou que "o caso está sendo investigado pela delegacia do município de Curralinho, na região do Marajó" e que " a arma utilizada no crime e munições foram apreendidas". A PC ressaltou que segue levantando informações sobre o ocorrido a fim de concluir, dentro do prazo legal, o inquérito que apura o caso.