Suspeito de ter matado homem com 13 facadas se entrega à polícia em Santarém

O principal suspeito da morte de Zaqueu Gonçalves se entregou à polícia na tarde desta segunda-feira (7) na 16ª Seccional de Polícia de Santarém. A Justiça determinou a prisão de Daniel Cardoso, no sábado (5), mas ele não foi encontrado nos endereços fornecidos e estava considerado foragido desde então. O crime aconteceu no dia 13 de janeiro, no bairro Jaderlândia.

Após tomar conhecimento do mandado de prisão, Daniel decidiu se entregar, acompanhado do advogado. O suspeito foi encaminhado para exame de corpo de delito e depois levado para a penitenciária.

Daniel foi submetido a um novo interrogatório nesta segunda-feira. Por orientação do advogado permaneceu em silêncio. A moto usada no dia do crime foi entregue à Polícia pelo advogado de Daniel.

De acordo com a delegada da Divisão de Homicídio de Santarém, Raissa Beleboni, as investigações apontam que o motivo do crime foi uma briga ocorrida na noite de Natal entre o Zaqueu e o Daniel, após uma discussão envolvendo o irmão Zaqueu e a irmã do Daniel que mantinham, na época, um relacionamento amoroso. Em razão dessa discussão os dois chegaram a entrar em luta corporal na noite do dia 25 de dezembro gerando essa desavença que culminou com o crime

Relembre o caso

Zaqueu Francisco Gonçalves da Silva, 26, foi morto com 13 facadas, na manhã de 14 de janeiro deste ano, na rodovia estadual Santarém Curuá-Una (PA-370), bairro Jaderlândia. Câmera de segurança registrou o momento da abordagem do criminoso.

Na imagem, é possível ver duas motos, e um dos pilotos joga a motocicleta forçando a saída da outra moto para o acostamento da rodovia. Nesse momento, a vítima cai e parece querer reagir ao outro homem, mas logo sai correndo para uma parte de mata, poucos segundos depois o assassino aparece novamente no vídeo, sozinho, levanta o veículo e sai pela rodovia.

Ainda nas imagens, percebe-se que alguns motoristas de carros viram todo o crime, dois deles demonstram querer parar, mas a reação não passa disso. Pelo vídeo é possível perceber que toda ação durou 33 segundos.