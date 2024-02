Suspeito de matar agente de segurança é preso em Belém

Como resultado de ação coordenada pelas polícias Civil e Militar, foi preso no sábado (24) um homem de alta periculosidade, como suspeito de envolvimento na morte de um policial militar da reserva, homicídio esse registrado em 23 de abril de 2023, no bairro do Guamá, em Belém. O mandado de prisão foi expedido pela Primeira Vara de Inquérito e Medidas Cautelares da Capital.

Sobre essa ação policial, o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, destacou: "Essa é mais uma resposta importante no enfrentamento à criminalidade e na proteção de nossos agentes de segurança. A prisão reforça a atuação contundente da Polícia Civil no combate aos crimes praticados contra os policiais do Estado. Vamos continuar nossos esforços para garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados e que a justiça seja feita”.

Monitoramento

Como repassa a Polícia Civil, as investigações sobre o caso indicam que, para a execução do crime, os envolvidos alugaram um imóvel em frente à residência da vítima. Eles realizaram um monitoramento detalhado antes de efetuar o ataque. O preso é apontado como um dos executores do crime, tendo sido identificado durante a fuga do local.

"A Divisão de Homicídios, por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos, trabalha para responsabilizar todos os envolvidos em crimes contra agentes de segurança pública, em colaboração com todas a forças do sistema, como ocorreu nesse caso em específico", afirmou o delegado Fernando Rocha, diretor da Divisão de Homicídios.

Além desse caso, o suspeito é investigado por participação em outros homicídios de agentes públicos. Após a realização do exame de corpo de delito, ele será encaminhado ao sistema carcerário estadual, permanecendo à disposição da Justiça. As autoridades continuam as investigações para localizar e prender os demais envolvidos no crime.