'Cilinho' é morto a tiros no Guamá: vítima é ex-policial militar condenado da Justiça

Na manhã deste domingo, 23, o ex-cabo da Polícia Militar do Pará (PM) Otacílio José Queiroz Gonçalves, conhecido como “Cilinho”, foi alvo de disparos de arma de fogo no bairro do Guamá, em Belém, e morreu no Hospital do Pronto Socorro do Guamá. As informações preliminares dão conta de que ele foi baleado por três suspeitos em uma moto vermelha.

Segundo informações repassadas por fonte que preferiu não se identificar, os suspeitos de praticarem os disparos haviam alugado um kitnet em frente à casa onde estava "Cilinho", dando a entender que o caso se tratou de uma tentativa de execução premeditada. A mesma fonte informa que, apesar de ter sido atingido por cerca de 10 tiros, "Cilinho" foi socorrido e levado, ainda com vida, para o Pronto Socorro do Guamá, mas não resistiu e faleceu.

Execução

O crime foi praticado na passagem João de Deus, entre as passagens Popular e Joana D´Arc, no Guamá. 'Cilinho' estaria saindo de casa, quando foi surpreendido pela chegada de três homens. Eles passaram, então, a fazer disparos contra a vítima, e, em seguida, fugiram em uma moto. O assassinato teria ocorrido por volta das 10h30 deste domingo.

As polícias Militar (PM), Civil (PC) e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) foram contactadas pela redação integrada de O Liberal para comentarem a ocorrência e as medidas que devem ser tomadas para preservar a segurança na área, uma vez que os moradores do local temem que haja desdobramentos do crime.

A morte do ex-cabo PM, ocorrida na manhã deste domingo (23), é apurada pela Polícia (Foto: Reprodução)

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) Cilinho havia sido condenado, em 2017, a 29 anos de prisão por homicídio qualificado e crime de milícia privada.