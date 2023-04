Morte de 'Cilinho': mulher é presa suspeita de participação no crime

Ainda no domingo, 23, data do crime, uma mulher foi presa por suspeita de participação no homicídio que vitimou o ex-policial militar Otacílio José Queiroz Gonçalves, conhecido como 'Cilinho', que aconteceu por volta das 10h50 no bairro do Guamá, em Belém. A suspeita foi identificada como Paloma Cristina Miranda Nascimento.

Conforme apuração inicial da Polícia Civil do Pará (PC), três indivíduos estão envolvidos no caso. Eles estavam em uma kitnet, em frente à casa da vítima, e saíram do imóvel efetuando diversos disparos de arma de fogo contra Cilinho, que estava na porta de sua residência, localizada na rua João de Deus. Em seguida os suspeitos fugiram em uma motocicleta de placa ainda não identificada. Apesar de socorrida, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no PSM do Guamá.

Em diligências, a equipe policial identificou a Paloma como sendo uma das pessoas que alugou o kitnet e ofereceu apoio logístico aos executores do crime. A suspeita foi encontrada na residência da própria mãe, no bairro Terra Firme. Foi dada voz de prisão e autuada em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado.

A Polícia Civil informa que as investigações continuam para identificar os demais autores do crime.