Suspeito de lesão corporal no contexto de violência doméstica é preso em Altamira

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso pela Polícia Civil suspeito do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A ação policial ocorreu na manhã desta sexta-feira (13/09), após os policiais monitorarem o investigado até a chegada dele no município de Altamira, sudoeste do Pará.

A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, que foi deflagrado por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI).

Após tomar conhecimento do mandado, a equipe iniciou as diligências para localizar o suspeito. Inicialmente, ele foi encontrado no travessão 75, próximo a cidade de Medicilândia, na sexta-feira (12/09). O homem foi monitorado até chegar à cidade de Altamira. Segundo a PC, quando o suspeito se dirigia à Agência dos Correios, no centro da cidade, os policiais deram voz de prisão ao homem. Ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.