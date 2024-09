Acusado de assassinar maratonista de Uganda queimada também morre após ataque com gasolina

Dickson Ndiema Marangach, acusado de matar sua namorada, a maratonista olímpica ugandense Rebecca Cheptegei, morreu na última segunda-feira (9) em decorrência das graves queimaduras sofridas em um ataque doméstico. A morte de Ndiema ocorreu quatro dias após o falecimento de Cheptegei, vítima de um ataque brutal com gasolina que deixou 80% do corpo da atleta queimado. A informação foi confirmada nesta terça-feira (10) por um oficial do hospital de ensino e referência de Moi, em Eldoret, no Quênia, onde ambos estavam internados.

Rebecca Cheptegei, de 33 anos, foi a 44ª colocada na maratona olímpica das Olimpíadas de Paris. No ataque, ocorrido no dia 1º de setembro, ela sofreu queimaduras fatais, enquanto Ndiema, que teve 30% do corpo atingido pelo fogo, também não resistiu aos ferimentos.

O comandante da polícia do condado de Trans Nzoia, Jeremiah Ole Kosiom, relatou ao jornal "The Star" que o incidente foi resultado de uma briga doméstica. Testemunhas relataram que o casal foi ouvido discutindo do lado de fora de sua residência. Durante a discussão, Ndiema foi visto derramando um líquido inflamável sobre Cheptegei antes de atear fogo. O suspeito acabou se ferindo gravemente no processo.

Segundo Kosiom, Ndiema seria formalmente acusado de homicídio caso sobrevivesse. "O casal foi ouvido discutindo do lado de fora de sua casa. Durante a briga, o namorado foi visto derramando um líquido na mulher antes de queimá-la. O suspeito também foi pego pelo fogo e sofreu queimaduras graves", detalhou o comandante.