O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de integrar grupo que praticava roubos em lotéricas na Paraíba é preso no Pará

O investigado era o último procurado pela Polícia Civil e foi capturado na cidade de Parauapebas

O Liberal
fonte

Suspeito de integrar grupo que praticava roubos em lotéricas na Paraíba é preso no Pará. (Foto: Divulgação)

Um homem identificado como Kaiky Barros Carvalho, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtos a casas lotéricas, foi preso em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo as informações policiais, o suspeito participou de um furto milionário que ocorreu durante o período carnavalesco, na cidade de Pombal, na Paraíba. O investigado foi capturado na quarta-feira (20), em cumprimento a um mandado de prisão.

Kaiky era o último integrante da associação criminosa, originária do Pará, que estava livre. A ação para capturá-lo ocorreu conjuntamente entre a Polícia Civil do Pará e o setor de Inteligência da PC da Paraíba. Conforme as investigações, a associação criminosa é responsável também por ações semelhantes em outros estados da região Nordeste do Brasil. O último ocorreu entre os dias 3 e 4 de março deste ano. Na ocasião, os suspeitos escavaram um buraco na parede do estabelecimento e subtraíram cerca de R$ 408 mil.

Ainda em maio, três integrantes do grupo foram presos quando se preparavam para cometer um novo crime no município de Pombal. Após as prisões, restava apenas a captura de Kaiky. A troca de informações entre as Polícias Civis dos dois estados possibilitou encontrá-lo em Parauapebas e também no combate ao crime organizado de atuação interestadual.

