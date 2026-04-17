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Polícia

Suspeito de integrar facção que atuava em Belém e Ananindeua é preso na Ilha de Cotijuba

A ação foi realizada durante a operação “Pedra Branca”.

O Liberal
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Suspeito de integrar facção que atuava em Belém e Ananindeua foi preso na Ilha de Cotijuba. (Foto: Polícia Civil)

Um suspeito de integrar uma facção criminosa foi preso pela Polícia Civil na Ilha de Cotijuba, distrito de Belém, nesta sexta-feira (17). A ação foi realizada durante a operação “Pedra Branca”, que resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva. Conforme a PC, o investigado exercia o cargo de “disciplina” dentro da organização atuante nos municípios de Belém e Ananindeua.

A operação contou com a participação da Polícia Militar e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Estado do Pará, responsável pela elaboração e representação do pedido da ordem judicial, além do monitoramento e localização do investigado. Os agentes mantiveram contato ininterrupto com a equipe da Delegacia de Cotijuba ao longo de toda a operação, sendo peça essencial para o êxito da missão.

Com apoio da Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFLU), da Polícia Militar, a equipe deslocou-se em embarcação até a Ilha de Cotijuba, onde o mandado foi cumprido. O preso foi conduzido à unidade policial, onde foram tomadas todas as providências legais cabíveis. Ele foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP), onde permanecerá custodiado e à disposição da Justiça.

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