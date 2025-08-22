Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Suspeito de ‘homicídios mercenários’ no Pará é preso no Tocantins

De acordo com as investigações, o homem recebia pagamentos para matar as vítimas

O Liberal
fonte

Suspeito de ‘homicídios mercenários’ no Pará é preso no Tocantins. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil do Pará, por meio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e da Delegacia de Homicídios (DH) de Paragominas, com apoio da Polícia Civil do Tocantins, cumpriu nesta quinta-feira (21) cinco mandados de prisão contra um homem investigado por homicídios.

De acordo com as investigações, os crimes estão relacionados, em sua maioria, a “homicídios mercenários”, modalidade em que o executor recebe pagamento para matar a vítima.

O suspeito foi localizado na cidade de Araguaína, no Tocantins, onde recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia local para os procedimentos legais cabíveis.

Polícia
.
