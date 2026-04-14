Suspeito de gravar agressão contra homem em situação de rua presta depoimento em Belém

Um dos suspeitos de envolvimento no caso de agressão contra um homem em situação de rua, registrado em Belém, é aguardado para se apresentar espontaneamente à polícia e prestar depoimento na Seccional de Seccional de São Brás, nesta terça-feira (14). O jovem é apontado como o responsável por filmar as imagens em que outro estudante aparece utilizando uma arma de choque contra a vítima.

O suspeito compareceu à unidade policial acompanhado do advogado Tiago Brito. De acordo com a defesa, ele aguarda a conclusão do depoimento de outro envolvido para, em seguida, acompanhar o cliente nos esclarecimentos à autoridade policial. Ele afirmou que o jovem decidiu se apresentar de forma voluntária, mesmo sem ter sido intimado.

“O que nós temos é o conhecimento através da mídia. Após esse acesso ao procedimento investigatório, a gente pode se manifestar de uma forma técnica”, declarou o advogado, ao destacar que ainda não há acesso formal às acusações.

Ainda segundo o defensor, o inquérito policial tramita sob sigilo, o que limita o acesso às informações. “Isso vai ser investigado. O inquérito policial tem uma característica sigilosa que limita os advogados de prestar declarações”, afirmou.

O advogado também explicou que a iniciativa de comparecer à delegacia partiu do próprio cliente após a divulgação da imagem dele. Segundo ele, a intenção é colaborar com as investigações para o esclarecimento dos fatos. “Como fazemos parte de uma advocacia moderna, constitucional, queremos colaborar para que as investigações cheguem com sucesso ao final”, disse.

Sobre a gravação dos vídeos, Tiago Brito informou que outras pessoas também teriam registrado as imagens e que todos os envolvidos deverão ser identificados no decorrer das investigações. Ele acrescentou que não tem conhecimento sobre outros episódios citados por testemunhas e que essas informações, até o momento, não constariam no inquérito.

O caso ganhou grande repercussão após a circulação de vídeos nas redes sociais que mostram um estudante do Centro Universitário do Estado do Pará agredindo um homem em situação de rua com o uso de um dispositivo de choque, nas proximidades da avenida Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal.

As imagens mostram o momento em que a vítima é atingida pelas costas e não reage. Em um dos registros, é possível ouvir risadas ao fundo, o que ampliou a indignação pública.