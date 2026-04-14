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Polícia

Suspeito de gravar agressão contra homem em situação de rua presta depoimento em Belém

O advogado do suspeito já está na unidade policial e conversa com o delegado

O Liberal
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A imagem mostra o advogado Tiago Brito, que faz a defesa de um dos suspeitos de envolvimento no caso do homem em situação de rua que foi agredido com uma arma de choque em Belém. (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Um dos suspeitos de envolvimento no caso de agressão contra um homem em situação de rua, registrado em Belém, é aguardado para se apresentar espontaneamente à polícia e prestar depoimento na Seccional de Seccional de São Brás, nesta terça-feira (14). O jovem é apontado como o responsável por filmar as imagens em que outro estudante aparece utilizando uma arma de choque contra a vítima.

O suspeito compareceu à unidade policial acompanhado do advogado Tiago Brito. De acordo com a defesa, ele aguarda a conclusão do depoimento de outro envolvido para, em seguida, acompanhar o cliente nos esclarecimentos à autoridade policial. Ele afirmou que o jovem decidiu se apresentar de forma voluntária, mesmo sem ter sido intimado.

“O que nós temos é o conhecimento através da mídia. Após esse acesso ao procedimento investigatório, a gente pode se manifestar de uma forma técnica”, declarou o advogado, ao destacar que ainda não há acesso formal às acusações.

Ainda segundo o defensor, o inquérito policial tramita sob sigilo, o que limita o acesso às informações. “Isso vai ser investigado. O inquérito policial tem uma característica sigilosa que limita os advogados de prestar declarações”, afirmou.

O advogado também explicou que a iniciativa de comparecer à delegacia partiu do próprio cliente após a divulgação da imagem dele. Segundo ele, a intenção é colaborar com as investigações para o esclarecimento dos fatos. “Como fazemos parte de uma advocacia moderna, constitucional, queremos colaborar para que as investigações cheguem com sucesso ao final”, disse.

Sobre a gravação dos vídeos, Tiago Brito informou que outras pessoas também teriam registrado as imagens e que todos os envolvidos deverão ser identificados no decorrer das investigações. Ele acrescentou que não tem conhecimento sobre outros episódios citados por testemunhas e que essas informações, até o momento, não constariam no inquérito.

O caso ganhou grande repercussão após a circulação de vídeos nas redes sociais que mostram um estudante do Centro Universitário do Estado do Pará agredindo um homem em situação de rua com o uso de um dispositivo de choque, nas proximidades da avenida Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal.

As imagens mostram o momento em que a vítima é atingida pelas costas e não reage. Em um dos registros, é possível ouvir risadas ao fundo, o que ampliou a indignação pública.

 

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