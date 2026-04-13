Novos vídeos de alunos envolvidos em agressão com taser passam a circular nas redes sociais em Belém

Após a repercussão da agressão a um homem em situação de rua com uso de arma de choque, registrada nesta segunda-feira (13), em Belém, novos vídeos dos alunos envolvidos no caso passaram a circular nas redes sociais.

Em uma das gravações, os jovens aparecem testando o taser, equipamento que emite descargas elétricas, uns nos outros dentro do estacionamento de uma das unidades do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa). Nas imagens, eles aplicam choques entre si em tom de suposta brincadeira.

O conteúdo indica que o grupo já manuseava o equipamento antes do episódio em que um dos estudantes utilizou o dispositivo para atingir, pelas costas, um homem em situação de rua nas proximidades da instituição, na manhã desta segunda-feira (13).