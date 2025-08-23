Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de furtos em série é preso pela Polícia Civil, em Itaituba

Comerciante local também foi preso por cobrança ilegal sobre um aparelho furtado pelo suspeito

O Liberal
fonte

Suspeito é preso por furtos em série em Itaituba (Divulgação | Redes Sociais)

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu Anderson Alves Pereira, conhecido como “Boi”, na tarde da última sexta-feira (22). A prisão aconteceu na 33ª, bairro Santo Antônio, em Itaituba. Ele é suspeito de realizar uma série de furtos no município, subtraindo diferentes objetos por onde passou.

Conforme a PC, Anderson teria subtraído pelo menos dois celulares e uma bicicleta antes de ser capturado. Um dos aparelhos, furtado na quinta-feira (21) foi vendido a um comerciante local, que também está preso. 

Após ser preso, o criminoso direcionou a polícia até o comerciante. Mas, ele teria exigido o valor de R$ 150 para devolver o celular à vítima, o que levou a ordem de prisão imediata do delegado responsável. Os envolvidos foram apresentados na 19ª Seccional de Polícia Civil e permanecem à disposição da Justiça.

Polícia
.
