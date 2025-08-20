Dois acidentes de trânsito são registrados em poucas horas no município de Itaituba

Dois acidentes de trânsito foram registrados na noite de terça-feira (19) em Itaituba, no sudoeste do Pará. A primeira colisão envolveu uma motocicleta vermelha e um carro modelo Fox. Já no segundo incidente, uma caminhonete atingiu um poste de energia elétrica.

Na colisão entre a moto e o carro, o motociclista sofreu suspeita de fratura na perna esquerda. Pessoas que estavam no local acionaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento da vítima no local e depois a encaminhou para o Hospital Regional do Tapajós.

Poucas horas depois, a segunda ocorrência foi registrada na 9ª Rua, entre a Travessa Justo Chermont e a 15 de Agosto. Segundo os relatos, o condutor de uma caminhonete teria perdido o controle do veículo após fazer zigue-zague na via. O carro acabou colidindo contra um poste. A estrutura caiu e deixou a rua sem fornecimento de eletricidade. As autoridades policiais devem apurar as circunstâncias do acidente.

Morte

Durante a tarde, uma professora morreu após a moto em que ela conduzia colidir com uma caminhonete no cruzamento da 23ª Rua com a Travessa Justo Chermont. O acidente gerou grande repercussão nas redes sociais e vários moradores lamentaram a perda da docente.