Dois acidentes de trânsito são registrados em poucas horas no município de Itaituba
No total, três ocorrências de trânsito foram registradas na cidade, sendo uma delas com vítima morta
Dois acidentes de trânsito foram registrados na noite de terça-feira (19) em Itaituba, no sudoeste do Pará. A primeira colisão envolveu uma motocicleta vermelha e um carro modelo Fox. Já no segundo incidente, uma caminhonete atingiu um poste de energia elétrica.
Na colisão entre a moto e o carro, o motociclista sofreu suspeita de fratura na perna esquerda. Pessoas que estavam no local acionaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento da vítima no local e depois a encaminhou para o Hospital Regional do Tapajós.
Poucas horas depois, a segunda ocorrência foi registrada na 9ª Rua, entre a Travessa Justo Chermont e a 15 de Agosto. Segundo os relatos, o condutor de uma caminhonete teria perdido o controle do veículo após fazer zigue-zague na via. O carro acabou colidindo contra um poste. A estrutura caiu e deixou a rua sem fornecimento de eletricidade. As autoridades policiais devem apurar as circunstâncias do acidente.
Morte
Durante a tarde, uma professora morreu após a moto em que ela conduzia colidir com uma caminhonete no cruzamento da 23ª Rua com a Travessa Justo Chermont. O acidente gerou grande repercussão nas redes sociais e vários moradores lamentaram a perda da docente.
