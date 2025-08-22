Homem morre e dois ficam feridos em acidente na zona rural de Itaituba

Um homem morreu e dois ficaram feridos após um acidente automobilístico ocorrido por volta das 10h desta sexta-feira (22), na estrada que dá acesso à comunidade de Cuiu Cuiu, localizada a cerca de 45 km da região garimpeira de Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência, a vítima que não resistiu foi identificada como Antônio José Nascimento, de 51 anos. Ele estava acompanhado do filho, Wallace Henrique dos Santos Nascimento, de 22 anos, que sofreu inchaço em uma das pernas, e de Antônio Sebastião Silva Lima, de 60 anos, condutor do veículo, que apresentou machucados nas mãos, possivelmente fraturadas, mas permaneceu consciente.

Segundo relato do motorista, o veículo onde os homens estavam perdeu força ao tentar subir uma ladeira, voltou de forma desgovernada e acabou capotando várias vezes.

O delegado Milhomem, da Polícia Civil, foi informado do acidente e autorizou que o corpo fosse removido por familiares da vítima, que acionaram uma funerária no distrito de Moraes Almeida. O filho do homem morto foi orientado a registrar o boletim de ocorrência na delegacia local.