Suspeito de furto em serraria é preso no Marajó; pertences são recuperados

Um homem foi preso suspeito de envolvimento em um furto a uma serraria, no município de Breves, no Marajó. Conforme as informações policiais, a prisão aconteceu na última quinta-feira (27/06), quando policiais militares receberam imagens de câmeras de segurança que auxiliaram na identificação e localização do suspeito. Os itens furtados também foram recuperados.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria levado uma caixa de ferramentas do estabelecimento. Quando o proprietário percebeu a ausência dos objetos, conferiu as câmeras do local e percebeu o furto. A vítima apresentou as imagens na delegacia e, após acionamento via central de atendimento, os militares do 9° Batalhão de Polícia Militar iniciaram as diligências para encontrar o suspeito.

Os agentes foram até o endereço do suspeito e realizaram buscas no local, onde encontraram os itens furtados. Diante dos fatos, o suspeito e a vítima foram encaminhados para a sede da Superintendência de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O proprietário ainda recuperou as ferramentas furtadas.