Homem é encontrado morto com lesão na cabeça dentro de uma serraria, em Santarém

Um corpo de um homem identificado apenas pelo apelido de "Colombiano" foi encontrado dentro de uma serraria na manhã desta segunda-feira (25), em Santarém, região do Baixo Amazonas. O estabelecimento fica localizado na avenida Marcílio Dias, bairro Jutaí. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido pela madrugada. As informações são do portal O Impacto e do Blog do Pião.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local e as equipes de saúde constataram uma lesão na cabeça da vítima. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a remoção do corpo. A Polícia Civil também esteve no local do e colheram as primeiras informações no local. Até o momento, não há informações sobre os possíveis suspeitos e sobre a dinâmica do crime.

O cadáver teria sido encontrado por moradores da área. Ao lado do corpo, ainda estavam os pertences da vítima. Segundo as informações preliminares cedidas pelo Samu, sinais de violência foram identificados no corpo do homem. A suspeita é de que ele tenha sido morto a pedradas.

Suspeitas

Outra possível suspeita é de que um desentendimento entre usuários de drogas tenha causado a morte de "Colombiano". Segundo os moradores do entorno, o local onde o corpo dele foi encontrado costuma ser frequentado por dependentes químicos. Junto ao cadáver, a polícia ainda encontrou materiais usados para consumo de entorpecente.

A vítima era conhecida pelos moradores por fazer malabarismo nos cruzamentos do bairro. Também não se tem informação, até o momento, se os familiares ou conhecidos da vítima acompanharam a remoção junto à polícia. A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso junto às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.