PF prende dono de serraria por receptação em Castanhal

A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira (4), o dono de uma serraria por receptação e apreendeu cerca de 360m³ de madeira, durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, em Castanhal, no nordeste do Pará. A ação foi realizada em conjunto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

De acordo com a investigação, o homem preso, que não teve o nome divulgado, recebia madeira de origem ilegal, sem qualquer documentação. Por comercializá-la, foi autuado em flagrante por receptação qualificada, além de depósito de madeira irregular, operação de atividade poluidora e posse ilegal de arma de fogo, segundo a PF. Um revólver de calibre 38 carregado com cinco munições foi encontrado dentro de uma gaveta. Durante o cumprimento dos mandados também foram apreendidos três caminhões, uma caminhonete e documentos relacionados à atividade ilegal.

A madeira apreendida hoje foi encaminhada pela Semas à Prefeitura de Castanhal. O nome da operação, Estância Virola, se refere ao tipo de madeira apreendido no início das investigações. A ação de hoje é um desdobramento da operação Beira Rio, deflagrada no último mês de julho. Na ocasião, foram desativadas duas serrarias ilegais, apreendidos cerca de 450m³ de madeira e presa uma pessoa por receptação, comércio ilegal e transporte ilegal de madeira.