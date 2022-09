Suspeito de furtar objetos de residências é espancado e amarrado em poste por moradores

Moradores de Itaituba, no sudoeste do Pará, espancaram e amarraram um homem identificado apenas pelo prenome de André na manhã desta quinta-feira (29) na 5ª travessa do bairro Jardim das Araras. O rapaz é conhecido pelo apelido de “Neném” e foi preso a um poste de madeira, suspeito de furtar vários objetos de residências da localidade. O caso aconteceu por volta das 10h30. As informações são do Giro Portal.

A Polícia Militar (PM) disse que uma guarnição foi acionada pelo número 190, por volta das 11h. Ao chegarem no local, as equipes verificaram André amarrado ao poste. A PM também informou que Neném era usuário de entorpecentes e era conhecido por praticar furtos e roubos na cidade.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o estado físico de André depois de apanhar. Ele aparece todo ensanguentado vestindo uma camisa amarela com marcas de sangue. Neném se apresenta com os pulsos amarrados na corda que está ligada à coluna.

Os itens que, supostamente, foram furtados por André foram encaminhados junto com ele para a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba. No depoimento, o homem teria passado mal e foi levado por policiais civis para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI).