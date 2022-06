Homem tenta estuprar menino de cinco anos e é espancado por populares

Um homem foi espancado por populares após ser flagrado tentando estuprar uma criança de cinco anos em um beco escuro nas proximidades de um setor de chácaras de Planaltina, em Goiás. O crime aconteceu por volta das 23h30 desse sábado (4/6). O suspeito escapou da tentativa de linchamento após ser capturado por equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM). As informações são do Metrópoles.

Segundo informações da PMDF, a mãe da criança contou que um desconhecido havia tentado molestar seu filho. Ela afirmou que o suspeito havia levado a criança para um local escuro, mas outro homem que passava pelo local viu a cena e interveio aos gritos.

Instantes depois, outras pessoas apareceram, o detiverame passaram a espancá-lo com socos em pontapés.Todos os envolvidos foram levados para delegacia da área. O molestador foi autuado por estupro de vulnerável.