Suspeito de furtar mandioca e ameaçar família é detido pela PM no Marajó

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar suspeito de furtar uma plantação de mandioca e ameaçar os proprietários da residência na cidade de Breves, no Marajó. O caso ocorreu na terça-feira (26/06), quando as vítimas denunciaram a situação para as autoridades policiais do 9° Batalhão. Uma arma de fogo teria sido apreendida com o suspeito.

Segundo as investigações, o proprietário da residência relatou que o suspeito invadiu a residência e furtou toda a plantação de mandioca. Além disso, o homem teria cortado a fiação elétrica do imóvel e deixado a casa sem luz. Enquanto as pessoas estavam na residência, o suspeito teria ameaçado as vítimas de morte.

Após o relato da vítima, uma equipe da Polícia Militar foi até o endereço onde o suspeito mora e o acharam. Além disso, os agentes realizaram uma busca no imóvel e encontraram uma espingarda calibre 32, o que resultou na detenção do homem e na apreensão da arma. Diante dos fatos, o suspeito e a arma foram encaminhados para a Sudepol, onde ocorreriam os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito do crime foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma fogo, pagou fiança e responderá ao crime em liberdade.