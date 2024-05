Homem é preso por furtar mais de 20 barras de chocolate em Niterói

Um homem de 23 anos foi preso após furtar 28 barras de chocolate de uma loja localizada em um shopping de Niterói, no Rio de Janeiro, na tarde do último sábado (4/5). A polícia, acionada por funcionários do estabelecimento comercial momentos depois, fez a prisão do suspeito, que portava um estilete e estava acompanhado de duas crianças.

Durante o depoimento, o homem confessou a autoria do crime e revelou pretender revender as barras para conseguir uma renda e, assim, auxiliar no sustento da família.

Conforme as investigações, o homem entrou no local acompanhado das duas crianças e ele mesmo pegou as barras de chocolate, escondendo-as nas roupas que vestia.

O homem foi conduzido para a delegacia da região, onde está à disposição da justiça. Já as crianças foram entregues aos responsáveis.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com