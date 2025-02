Suspeito de feminicídio ocorrido em Belém é preso em São Paulo

Foi preso em São Paulo Luis Felipe Magno Paraense da Costa, suspeito de assassinar a jovem Priscyla Soares Gomes, de 27 anos. O crime ocorreu em fevereiro de 2023, em um apartamento no bairro do Mangueirão, em Belém. Na época, Luis Felipe alegou que a vítima havia tirado a própria vida, mas as investigações da Polícia Civil do Pará apontaram para um assassinato por estrangulamento.

Familiares e amigos da jovem nunca acreditaram na hipótese de suicídio. A suspeita se confirmou quando o laudo da perícia constatou sinais de asfixia mecânica no corpo de Priscyla.

A prisão de Luis Felipe foi divulgada pelo perfil “Justiça por Priscyla” no Instagram. “Luis Felipe Magno Paraense da Costa matou brutalmente Priscyla Soares Gomes, estrangulou e asfixiou. Não contente, forjou um suicídio para que todos acreditassem que ela teria se matado, ganhando tempo. Mentiu para a família, para as autoridades, para TODOS, mas nenhum crime é perfeito. A justiça [está] sendo feita”, diz a publicação.

Habeas corpus negado

Com base em documentos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a reportagem apurou que a Justiça negou um pedido de habeas corpus em favor do suspeito. A decisão foi assinada no último domingo (23) pela desembargadora plantonista Vânia Fortes Bitar.

No despacho, a magistrada argumentou que não há elementos suficientes para justificar a concessão da liminar, uma vez que a defesa não apresentou documentos que comprovassem ilegalidade na prisão ou impedimentos no acesso ao processo.

Apesar da negativa, o caso segue em tramitação. A Justiça solicitou mais informações ao juízo responsável, que tem 48 horas para responder. Após essa etapa, a análise do habeas corpus retornará à relatora original, desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.